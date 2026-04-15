【その他の画像・動画等を元記事で観る】4月14日に配信リリースされた、TVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』EDテーマに起用されているPompadollSの新曲「リトルワールド」のCDが、6月24日に発売されることが決定。あわせて予約受付もスタートした。本作CDには、メンバーの五十嵐および但馬による手書きの楽譜をはじめ、五十嵐描きおろしのイラストステッカーシール、便箋セットなど、充実した特典が同梱される。さらに、「リ