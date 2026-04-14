新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、４月12日（日）夜８時より、稲垣吾郎、草〓剛、香取慎吾の３人による番組『ななにー 地下ABEMA』の#113を無料放送。放送終了後より無料見逃し配信を開始した。#113は、「今SNSでバズりまくりのイケメン＆美女の正体は!?意外な職業＆プライベート大公開SP」と題し、SNSで大バズり中のイケメン＆美女が大集合。気になる彼らの意外な職業にも迫った。 番組前半には、パラパラを踊る動画