4月9日開始の木曜ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』。主演の木南晴夏さんは元女優の専業主婦・坪倉あゆみを演じます。ドラマの見どころや挑戦したいことについてインタビューしました。木南晴夏さんが主演ドラマに共感した理由だれもがうらやむ幸せな結婚をしたはずなのに、夫のモラハラにより自尊心を傷つけられ家庭生活に悩みを抱える主婦と、ある秘密を抱えたイタリアンシェフが、特別な夜のキッチンを舞台に恋に落ちていく『今