気象庁は9日、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州を対象に「高温に関する早期天候情報」を発表しました。 【画像をみる】全国の天気予報、各地の4月25日までの16日間予報 北陸、東海、近畿、中国、四国、九州の各地方では、4月15日頃からの5日間平均気温が平年を大きく上回り、この時期としては10年に一度程度しか起きないような著しい高温になる可能性があるとしています。 北陸地方：農作物の管理に注意 かなりの高温の基準