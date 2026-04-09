気象庁は9日、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州を対象に「高温に関する早期天候情報」を発表しました。

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北陸、東海、近畿、中国、四国、九州の各地方では、4月15日頃からの5日間平均気温が平年を大きく上回り、この時期としては10年に一度程度しか起きないような著しい高温になる可能性があるとしています。

北陸地方：農作物の管理に注意

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．４℃以上

北陸地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、かなり高い日も多い見込みです。農作物の管理等に注意してください。積雪の多い地域ではなだれに注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

東海地方：１２日頃までと１５日頃から

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．３℃以上

東海地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、１２日頃までと１５日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

近畿地方：１１日頃までと１５日頃から

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．６℃以上

近畿地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、１１日頃までと１５日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

中国地方：１１日頃までと１５日頃から

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．４℃以上

中国地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、１１日頃までと１５日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

四国地方：１１日頃までと１４日頃から

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．３℃以上

四国地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、１１日頃までと１４日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

九州北部地方：１１日頃までと１５日頃から

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．３℃以上

九州北部地方（山口県を含む）の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、１１日頃までと１５日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

九州南部・奄美地方：農作物の管理に注意

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．１℃以上

九州南部・奄美地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、かなり高い日も多いでしょう。農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。