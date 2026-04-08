4月7日に放送された音楽番組『うたコン』（NHK）に、歌手・細川たかしが出演した。番組で見せた近影の“ある部分”に、視聴者から違和感を指摘する声が続出している。今回は「あこがれの歌姫SP」企画で、岡村孝子や高橋真梨子、新しい学校のリーダーズなど、幅広い年代のアーティストが出演。細川は、番組内の新コーナー「うたのミュージアム」の初回ゲストとして登場し、歴代スターとの共演を映像で振り返ったのち、最新曲『