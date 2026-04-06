《それにしても、他の事も含めて、最近は事実と全く異なる報道が増え過ぎている事は残念です》4月5日、Xでこのような遺憾の意を表明した高市早苗首相（65）。発端は、予算委員会での集中審議をめぐる一部の報道だ。1月の衆院解散により予算審議が約1カ月遅れた一方、新年度予算案の年度内成立に意欲を燃やしてきた高市氏。与党が4分の3を占める衆院では、数の力で予算案を通過させたものの、少数与党の参院では十分な審議時間の確