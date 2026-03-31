春野菜を、簡単においしく味わえるレシピを紹介します。今回紹介するのは京都在住の料理研究家・大原千鶴さん直伝の「ウドのスティック天ぷら」。おいしく揚げるひと工夫も教えてもらいました。ほくっとおいしい天ぷらを味わってみてください。スナック感覚で味わえる「ウドのスティック天ぷら」春野菜の醍醐味（だいごみ）は、なんといってもやわらかくてみずみずしいこと。それを意識して調理するのがコツです。【写真】大原千鶴