あらゆるギャンブルに精通し、どんな場面でも貪欲に勝ちを狙う男・じゃい。馬券でマンションを買ったという芸能界屈指のギャンブラーが、人生を勝ち抜く極意を教えます。【今週のお悩み・第203回】今回、パンジャタワーが1枠でこれはと思い本命にしました。最内枠と大外枠、1200mの枠順はかなり予想に影響すると思うんですが、この条件では絶対にこの枠が有利という傾向があればまるっと教えていただきたいです（PN：氷餃子・40代