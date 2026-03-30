プロ野球日本ハムの元投手で野球解説者の岩本勉氏（54）が、2026年3月29日にユーチューブを更新し、制球に苦しむ佐々木朗希投手（ドジャース、24）について、「イップスのイの字の入り口くらいまで行っている」と指摘した。「迷いが生まれてパフォーマンスが欠けまくっている」大リーグ2年目となる佐々木は、オープン戦で結果を残せなかった。24日に行われたロサンゼルス・エンゼルス戦に先発し、初回は1死も取れずに途中降板。オ