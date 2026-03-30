わかったライダー向きのトラクション優先と趣味性が伝わるエンジンとフレームの露出度合い！ 1990年代に入ると、ヤマハではトレンドを予感させるビッグツイン・スポーツの構想が持ち上がり、「エキサイティング・ビッグツイン」をキーワードに開発がスタートした。狙いは、①強いパルス感を持つビッグツインエンジンフィーリングがある、②スロットルグリップとリヤタイ