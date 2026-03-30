西日本限定で販売されている明治の人気スナック「カール」の類似商品として、SNSなどで少し話題になった東ハトの「パックル」。ストレートな名称と似すぎているパッケージデザインから想像できる通り、スナック本体も見分けがつかないほど酷似しています。そんなカールとパックルが、食べている最中にもし混ざってしまったら……そうした由々しき事態を解決する方法が、このほどXで提案されました。【その他の画像・さらに詳し