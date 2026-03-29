3月29日（日）に実施された「AnimeJapan 2026」のアニメ『刃牙道』スペシャルステージにて第2クールのNetflix世界独占配信決定が発表された。あわせて、ティザーPVとティザービジュアルが公開、さらに第1クールのTV放送も決定した。＞＞＞ティザーPV場面カットをチェック！（写真13点）アニメ『刃牙道』は、2014年から2018年にわたり『週刊少年チャンピオン』にて、連載された板垣恵介による同名コミックを原作とし、 ”地上最強の