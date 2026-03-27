登録者80.6万人の人気YouTuber・いけちゃんが2026年3月25日、公式YouTubeチャンネルに公開した動画で、最近の悩みを打ち明けた。承認欲求が「ある程度満たされちゃって」モチベーションの危機に「本日も昼過ぎに起床、半鬱で強制休暇15日目。最近の悩みなど色々話します?！！」と題した動画でいけちゃんは最近SNSへの熱が入らず、2週間あまり自宅でダラダラ過ごしていたと告白。動画配信活動を開始してから8年ほどが経過した今、「