味の素冷凍食品の看板商品『ギョーザ』。発売から50年以上経つ今年2月、新たなブランド『AJINOMOTOBRAND ギョーザ』としての展開を開始した。「味の素冷凍食品が手掛ける冷凍餃子」であることをより前面に押し出すことで、『ギョーザ』の目的買いにつなげるほか、『レンジでギョーザ』や『しょうがギョーザ』など他の餃子商品の認知向上などを図る。このブランドの立ち上げの背景や目的などを聞いた。〈売上金額は23年連続トップ 5