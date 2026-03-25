特定の恋人がいながら、複数の男性と流れでラブホテルへ――。【画像】複数の男性と流れでホテルへ…杉咲花（28）の“ヤバすぎる演技”を見る恋に本気になれない主人公が淡々と浮気を繰り返す異色の恋愛ドラマで、清純派イメージを覆した杉咲花（28）の「奔放すぎる」演技が物議を醸している。杉咲花◆◆◆“よき娘”役に定評のあった杉咲花放送中のドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」（日本テレビ系、脚本・監督＝今泉力