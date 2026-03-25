エンゼルスのカート・スズキ監督（42）が24日（日本時間25日）、敵地でのドジャースとのオープン戦の試合前にメディア取材に対応。かつてのチームメートである大谷翔平投手（31）と、監督として対戦することに言及した。スズキ監督は「昨日、試合前に外野で彼と会ったけど、ちょっとふざけて遊んでいた。自分の息子も一緒にいて、大谷が一緒に遊んでくれていた。正直、対戦したくはないね。俺の目はもう悪いから（大谷の球は速