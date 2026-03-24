全国有数の生産量を誇る徳島の「春ニンジン」の出荷が今、最盛期を迎えています。国府町では、7軒の農家が春ニンジンを育てていて、今、出荷の最盛期を迎えています。このうち、東條昭治さんの1.2ヘクタールの畑では、安定した収穫ができる「彩誉」という品種を育てています。徳島の春ニンジンは、10月末から12月にかけて種をまき、トンネル栽培で作られ、甘くて柔らかいのが特徴です。JA徳島市北部営農経済センターに