3月17日に最後の卒業式が行われた松茂町の長原小学校で3月21日に閉校式が行われ、125年に及ぶ長い歴史に幕を下ろしました。学び舎との最後の別れ、卒業生ら約400人が消えゆく母校に思いをはせました。 （卒業生）「長原小学校は今年で閉校します」 （ブロジェクションマッピング）「さようなら長原小学校、思い出たちがこみ上げる」 （閉校式の参加者）「長原小学校 ありがとう」 長原小学校は1900年創立。これ