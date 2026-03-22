数多くの女性誌や書籍の執筆を手がける、ライターの一田憲子さん（60代）。歳を重ねるなかで気がついた、人生の後半を楽しむヒントを紹介します。今回は、夫婦ふたり暮らしの一田さんの食事内容の変化や、朝食・昼食をルーティン化している理由などについてです。※ この記事は『最後の答えは、きっと暮らしの中にある。』（内外出版社刊）に掲載された内容を一部抜粋・再編集して作成しています【写真】夫婦ふたり暮らしの60代が