NTTドコモは2026年3月31日をもって3Gサービス「FOMA」を終了する。今回は3G停波の動向を取り上げ、課題となっているネットワーク戦略の再構築につながるか、考察していきたい。 NTTドコモのFOMAは2001年に世界初の携帯向け3Gサービスとしてスタートし、『iモード』をはじめとするモバイルインターネットの普及を支え、日本の携帯通信の先進性を象徴する技術でもあった。しかしスマ