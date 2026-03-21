小さなごまかしだから問題ない――会社員なら、そう自分に言い聞かせた経験のある人もいるかもしれない。だが、その“ほんの少しの後ろめたさ”が、思わぬ場面で自分を試すことになる。『人生は「気分」が10割』の著者、キム・ダスル氏の新刊『人生は期待ゼロがうまくいく』の発売を記念した本稿では、ライターの柴田賢三氏になぜか信頼される人についてのエッセイをご寄稿いただいた。（企画：ダイヤモンド社書籍編集局）ひと昔前