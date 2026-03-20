俳優の別所哲也（60）が19日放送のBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」（木曜後10・00）にゲスト出演、思春期の娘との関係について語った。別所は2009年に日系米国人で会社役員の女性と結婚。女児が誕生し今は17歳。「娘がまだ17歳なんで、まだ子育て世代気分なんですよ。大変、思春期で。あるあるですよ“部屋入ってこないで”とか」と明かした。別所は朝にラジオ番組を持っていることから、朝は会わないことが多いと