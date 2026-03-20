4月4日（土）より放送開始となるアニメ『魔入りました！入間くん』第4シリーズと、『おそ松さん』のコラボレーションが決定。コラボビジュアルが公開された。＞＞＞コラボビジュアルをチェック！（写真3点）魔界の大悪魔の孫となり、悪魔学校バビルスに通うことになった人間の少年・鈴木入間の奮闘と成長を描く『魔入りました！入間くん』。2017年3月から『週刊少年チャンピオン（秋田書店）』にて西修による連載がスタートし、コ