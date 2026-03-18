【台北共同】台湾外交部（外務省）は18日、台湾に住む韓国人に発行する居留証の国籍表記を「韓国」から「南韓」に変更したと発表した。韓国入国に必要な電子申告書で台湾が「CHINA（TAIWAN）」と表記されていることへの対抗措置。台湾は「中国の一部ではなく独立国家だ」との立場から韓国政府に表記の修正を求めていたが、韓国側が応じないため「対等の原則」により表記を変更したとしている。