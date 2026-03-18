50代で住まいを大改造し、東京と京都で2拠点生活を送っている、人気インスタグラマーのしょ〜こさん。身軽になろうと「スーツケース1個にまでものを減らす」究極の捨て活にも取り組んでいます。ここではしょ〜こさんの「日々の暮らしとお気に入りのベランダ」をご紹介。期間限定だという親子ふたり暮らしの収納事情もお届けします。※ この記事は『50代、「心地いい暮らし」は自分でさがす 東京・京都の二拠点生活、海外ひとり旅、