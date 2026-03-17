寒い冬場に「エアコン暖房」をフル稼働させ、電気代が気になった方も多いのではないでしょうか。だからこそ、夏に向けて電気代を賢く抑える方法を知りたいですよね。そこで今回は、意外と知られていない「電気代の節約術」について、家電王こと東京電力エナジーパートナーお客さま営業部の中村剛さんにお話を伺いました。エアコンの風量を上げても電気代は変わらない？夏場のエアコン節約術として、「設定温度を1℃上げる」という