まったく肩の凝らない娯楽ＳＦ。ヒロイン役の猫（名前はドーナツ）が人間の言葉を喋り、戦うときには目からビームを出すなんていうかなりチープな設定だが、それもまた味わいになっている。ちなみにドーナツの台詞に「にゃ」が入るのは、邦訳版だけの特別仕様だ。訳者である中原尚哉氏のはからいである。もともとは作者マット・ディニマンが自費出版で発表。それが好評を博し、ＳＦ読者にはお馴染みの老舗エース・ブックスから