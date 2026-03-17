あらゆるギャンブルに精通し、どんな場面でも貪欲に勝ちを狙う男・じゃい。馬券でマンションを買ったという芸能界屈指のギャンブラーが、人生を勝ち抜く極意を教えます。【今週のお悩み・第201回】競馬でまったく勝てないのでいちから修行をしたいです。今週からしばらく馬券を買わないでマジで勉強しようと思います。まず何をしたらいいのか教えてほしいです。あと、どれくらいで勝てるようになるでしょうか？（PN：俺俺太郎・30