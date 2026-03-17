「物を大事にしてくれてありがとう！家計が助かったよー。改めて、6年使ってくれた息子を褒めて、持ち物に感謝したいと思います」【写真】筆箱の中身を見てみると……chocoさん（@choco57635）が、この春小学校卒業を迎える6年生息子さんの筆箱についてThreadsに投稿し、話題です。chocoさんによると、息子さんは「ポケットモンスター」の黒くシンプルな箱型筆箱を6年間にわたり使用。水筒も同じく6年間。傘も成長に伴い一度サイズ