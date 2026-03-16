3月16日(月)寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～8時00分）が放送され、月曜コメンテーターで経済評論家の上念司氏と、中東情勢について意見を交わした。 これはチャイナに対する罠です 寺島アナ「アメリカのトランプ大統領は14日、イランが封鎖するエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の安全を確