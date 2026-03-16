ＮＨＫの林田理沙アナウンサーが、２０２４年からキャスターを務める同局の「サタデーウオッチ９」（土曜・後９時）で、人生初の担当３年目に突入する。うれしさを表しつつ「一層気を引き締めていかなきゃいけない」と意気込んだ。午後９時台は、一つのニュースをじっくり取り上げられる時間帯と位置づけ「ニュースの現場と視聴者の方々をつなぐ案内役を果たす」と役割に徹する。瞬発力を求められる平日のニュースと違い、土曜