少し前、SNS上で生活保護の申請方法に関する投稿がバズりました。「水際作戦（窓口で申請させずに追い返す手法）に遭わないために、申請書を事前にダウンロードして記入しておくべきだ」「このフォーマットを使えば断られにくい」といった情報が拡散されています。 確かに、心ある支援団体や有志が作成した申請書のテンプレートを活用すること自体は、法的に何ら問題ありません。しかし、切羽詰まって明日の食