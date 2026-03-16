【WRC世界ラリー選手権】第3戦 サファリ・ラリー・ケニア（デイ4／3月15日）【映像】快挙目前で一瞬ヒヤリ！固唾を飲んだ瞬間（実際の様子）15日、WRC（世界ラリー選手権）第3戦の競技最終日デイ4が行われ、トヨタの勝田貴元が初優勝を果たした。日本人として34年ぶりにWRC優勝者に名を連ねた勝田だが、最終SSではヒヤリとさせるシーンもあった。競技最終日、朝から抑えめに走り続けた勝田は、最終SS20パワーステージ開始前の