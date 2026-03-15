食楽web 東京都永田町。国会や政党本部が集まる、日本の政治の中枢ともいえるエリアに『ザ・キタノホテル東京』があります。都会の中心にありながら、落ち着いた空気が流れるホテルで、宿泊者はもちろん、一般利用も可能な朝食を楽しむことができます。 『ザ・キタノホテル東京』 朝食会場は2階のレストラン『オランジュリー光庵』。優雅な空間で味わうモーニングは、一日の始まりを特別なものにしてくれます。