TOKYO MXの『5時に夢中！』（後5：00）の公式サイトが14日に更新され、11日の放送内容について謝罪した。【予告動画】再開後初めてテレビカメラの前で思いを語るフワちゃん公式サイトには「『５時に夢中！』放送内容に関するお詫び」との文書が掲載され、「3月11日（水）に『５時に夢中！』内で放送した『わくわく！無職イズ』のコーナーにおきまして、配慮に欠ける表現がありました」と報告。番組によると、同事案はホーム