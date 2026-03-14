本日3月14日（土）の『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』は、“ニュース解説の達人”池上彰、“世界的ヴァイオリニスト”葉加瀬太郎という2人のプロフェッショナルが教えてくれる、豪華2本立て3時間スペシャルが放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！葉加瀬太郎とスペシャルゲスト・内田有紀を迎えて送る前半は、「博士ちゃんVS葉加瀬太郎で世界に誇る日本の音楽を解説スペシャル」。令和の今、日本の音