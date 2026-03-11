花粉シーズン真っただ中。各地で飛散量の多さが話題になるなか、東京都・奥多摩町の山の様子がSNSで注目を集めた。都内でも有数の花粉の発生地とされる奥多摩では、いったい何が起きていたのか。投稿者への取材と現地調査で確かめた。 【画像】SNSで話題になった“花粉の山”奥多摩の杉林 山火事に見えるほどの花粉の量 2月下旬、東京都・奥多摩町の山の様子がSNSで大きな話題になった。山の斜面から白い煙のようなも