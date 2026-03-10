アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」× ケロリン桶より新商品が登場 。湯ったりTシャツシリーズがAnimeJapan 2026「AKROS／AOZORAGEAR」ブースにて先行販売 。そのほかの商品ラインナップも公開された。＞＞＞販売アイテムをチェック！（写真30点）2022年TVアニメ放送、2024年に『劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく！ Re：』＆『劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく！ Re：Re：』が公開され、アニメ第2期の発表も大きな話題となっているアニメ『