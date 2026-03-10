【AOZORAGEAR】アニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』×ケロリン桶などの新シリーズがAnimeJapanに登場！
アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」× ケロリン桶より新商品が登場 。湯ったりTシャツシリーズがAnimeJapan 2026「AKROS／AOZORAGEAR」ブースにて先行販売 。そのほかの商品ラインナップも公開された。
2022年TVアニメ放送、2024年に『劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく！ Re：』＆『劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく！ Re：Re：』が公開され、アニメ第2期の発表も大きな話題となっているアニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』。
そんなアニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』とコラボしたケロリン桶は2024年9月からに発売されてから人気の商品。アニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』× ケロリン桶関連商品の中でも人気の「湯ったりTシャツ」から、新シリーズとしてケロリン桶底面のデザインを胸元に刺繍した「承認欲求モンスター 刺繍ver.」と、ケロリン桶キーホルダーの中でもシークレットとして販売していたデザインの「ツチノコぼっちver.」の2種が一挙に登場する。
「湯ったりTシャツ」シリーズは、Tシャツのボディに9.1ozのマグナムウェイト生地を使用し、しっかりとした作りと重たさで、ゆっくりとした気持ちになれ、お風呂上がりや夏場のアウトドアなどの汗をかきそうなシーンでは、これ１枚もっているだけで何かと重宝間違いなし。本日より「AOZORAGEAR online SHOP」にて予約が開始された。
また、本商品はAnimeJapan 2026「AKROS／AOZORAGEAR」ブースにて先行販売が決定。当ブースでは、先日発売して話題の、描き起こしイラストの『浴衣で温泉』シリーズ各商品や、後藤ひとりのみではなく全8キャラクターをラインナップした「ケロリン桶キーホルダー」の新作などの商品も販売してブースを彩る。
AnimeJapan 2026の「AKROS／AOZORAGEAR」ブースでは、アニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』商品の他、TVアニメ『ダンダダン』と『ムー』や、TVアニメ『ゆるキャン△ SEASON3』、アニメ『ハイキュー!!』にTVアニメ『葬送のフリーレン』などの商品も数多くラインナップ。
AnimeJapan 2026に行く際は、「AKROS／AOZORAGEAR」ブース（A-23）をチェック！
（C）はまじあき／芳文社・アニプレックス
