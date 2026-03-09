お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ！』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。3月9日の放送は、潮出版社から発売中の『女の“変さ値”』の著者である鎌田實氏をゲストに迎え、月曜パートナーの阿佐ヶ谷姉妹とともに話を聞いた。 阿佐ヶ谷姉妹・江里子「本日のお客様をご紹介します。この度、『女の“変さ値”』…アク