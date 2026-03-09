やのまんより、世界中で愛される人気キャラクター『おさるのジョージ』の「ジグソーパズルコパン」6種が、2026年3月中旬より全国の玩具店、家電量販店、弊社通販サイト等にて発売される。＞＞＞ジグソーパズルコパン『おさるのジョージ』をチェック！（写真11点）1941年にレイ夫妻により刊行された絵本『おさるのジョージ』は、2026年で記念すべき85周年を迎える。好奇心いっぱいで、愛らしい騒動や冒険を巻き起こす ”こざる” の