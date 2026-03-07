中東や北アフリカの一部では、制裁や金融不安、決済・配信の制約が重なり、ストリーミングサービスへのアクセスが難しい。その結果、海賊版やVPNが“違法な抜け道”を超え、文化流通を支える基盤として機能している現状がある。