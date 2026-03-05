「OPUS 1」ホワイト/ホワイト ティアックは、ドイツAvantgardeのフルアクティブホーンスピーカー「OPUS 1」を発売した。価格は3,190,000円(ペア)。カラーはキャビネットとホーンでそれぞれブラックとホワイトを用意し、4パターンで選択できる。 30年以上に渡るAvantgardeのホーン/アンプ技術を結集し、「Avantgardeホーンシステムの圧倒的な臨場感はそのままに平均的なAva