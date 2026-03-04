3月3日の夜、満月が地球の影に入る「皆既月食」が県内でも見られました。雲のため見られなかったエリアも多かったんですが、県南ではいつもと違った様子の幻想的な月が春の夜空を彩りました。3日の夜、徳島市の上空は雲に覆われ、すでに始まっているはずの「皆既月食」を確認することはできませんでした。一方、県南・牟岐町では午後8時30分ごろ、赤銅色に染まった満月が見られました。「皆既月食」とは、太陽と地球、月が一直線に