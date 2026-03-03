元HKT48で俳優・タレントとしても活躍する田中美久（24）の3rd写真集『ぜんぶ、ほんと』（集英社）の表紙カットが解禁された。デニムジャケットの羽織りを肩から落とし、艶感と柔肌感がこれでもかというくらい伝わる仕上がりまくったカラダを横からのアングルでおさめた、“令和のグラビアヴィーナス”が自身最大級に攻めた大胆カットが採用された。【写真集カット】リスボンの街にたたずみ…田中美久が令和最高峰ボディを披露