◇強化試合侍ジャパン―オリックス（2026年3月2日京セラD）5日開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う野球日本代表「侍ジャパン」は2日、京セラドームでオリックスと強化試合を行う。ドジャースの大谷翔平投手（31）は「2番・DH」で先発出場する。試合前練習だった。大谷はキャッチボールを入念に行い、ベンチに戻る際に、三塁側フィールドで少年からサインを求められた。大谷はその求めに応じ、