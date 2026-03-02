気象庁は2日正午、あす3日昼過ぎから4日にかけて、東京の多摩地方の山沿いや山地を中心に大雪となる見込みがあるとして、大雪に関する気象情報を出した。予想より気温が低くなった場合には、23区や多摩地方の平地でも積雪となる可能性があるとして、大雪による交通障害や路面の凍結に注意を呼びかけた。気象庁によると、3日から4日にかけて、前線を伴った低気圧が本州の南岸を東北東へ進む見込みで、東京地方では、この南岸低気圧