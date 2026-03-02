高市早苗首相率いる自民党が歴史的圧勝となった先の衆院選。そのなかでの自民党候補の選挙活動をめぐる問題について指摘するのは、京都1区のある有権者だ。【証拠写真】自民代議士・勝目康氏の“選挙違反ポスター”選挙管理委員会が交付する「証紙」が貼られていない「京都1区で自民党から出馬した元環境政務官の勝目康氏が、選挙期間中に公職選挙法に違反するポスターを貼り続けていた。法律を守れない人が国会議員をやってい