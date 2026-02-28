雪上での実力を履き比べて乗り比べ トーヨータイヤがスタッドレスタイヤの「オブザーブ」とオールテレーンタイヤの「オープンカントリー」の雪上市場を新千歳で行った。4つのタイヤを同じ条件で乗ることができる滅多にないこの機会に、レーシングドライバーの桂伸一さんが試乗した。